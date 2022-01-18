Лихачев: "Росатом" продолжает активное сотрудничество с казахстанскими партнерами

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Последние события в Казахстане никак не отразились на активности Росатома в этой стране. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе встречи с российскими журналистами.

"Росатом не чувствует никакой смены позиций казахстанских партнеров в зависимости от событий последних дней. Мы активно работаем с нашими казахстанскими друзьями по вопросам развития атомной энергетики в Казахстане", - сказал руководитель атомной отрасли России.

Впервые вопрос о строительстве Россией АЭС в Казахстане был поднят в 2019 году на встрече президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский президент предложил Токаеву построить в Казахстане атомную электростанцию по российскому дизайну.

1 сентября 2021 года в послании народу Казахстана Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в республике безопасной атомной энергетики. Спустя месяц, 30 сентября, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Путин заявил, что РФ может построить атомную электростанцию в республике и оказать другую поддержку казахстанской стороне в этой сфере.

19 ноября Токаев сообщил, что Казахстан в конечном счете вынужден будет принять решение о строительстве на своей территории АЭС, поскольку в стране уже ощущаются признаки энергодефицита.

В транслировавшемся 3 декабря фильме Qazaq. History of The Golden Man первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика планирует строить АЭС, но для этого необходимо выбрать подрядчика и технологию. А в самом конце минувшего года в интервью газете "Коммерсант" председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, управляющий международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов подтвердил, что власти Казахстана ведут переговоры в том числе с госкорпорацией "Росатом" по поводу возможного строительства в республике атомной электростанции (АЭС).