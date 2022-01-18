Новый этап туристического кешбэка стартовал в России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Новый этап программы кешбэка за туры по России начался в РФ 18 января, он продлится до 12 апреля 2022 года.

Согласно условиям программы, тур должен быть оплачен картой "Мир", сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. Отправиться в путешествие можно будет в любой регион страны с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей, сообщили ранее в Ростуризме.

В новом этапе туристического кешбэка участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов и 3 329 средств размещения. Туристам доступно более 2 млн предложений. Выбрать турпродукт можно на портале мирпутешествий.рф или на сайтах партнеров программы. Для удобства туристов Ростуризм и Общероссийский народный фронт запустили колл-центр по вопросам работы программы туристического кешбэка. На ее реализацию в 2022 году в рамках национального проекта по туризму заложено 5 млрд руб., отметили в пресс-службе ведомства.

Новый этап программы, охватывающий вторую половину зимы и практически всю весну, позволяет планировать как активный отдых на горнолыжных курортах, так и культурно-познавательные поездки, отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она подчеркнула, что это время также подходит для оздоровительного санаторного отдыха. При этом, в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников, в этот период больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией глава ведомства попросила туристов и туристический бизнес соблюдать все необходимые меры предосторожности.

О программе

Программа кешбэка за туры по России была впервые запущена Ростуризмом в 2020 году. По оценкам экспертов, эта мера помогла восстановлению внутреннего туризма в условиях пандемии и позволила поддержать как туристов, так и представителей бизнеса. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд рублей.