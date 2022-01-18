В главном золотоносном районе Иркутской области добыча золота снизилась на 3% в 2021 году

ИРКУТСК, 18 января. /ТАСС/. Дефицит иностранной рабочей силы из-за пандемии, а также истощение запасов месторождений в 2021 году привели к снижению на 3%, или 756 кг, объема добычи золота в Бодайбинском районе Иркутской области, на который приходится 9,3% золотодобычи России. Об этом сообщил во вторник ТАСС мэр города Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев.

Доля золотодобывающей отрасли в экономике района составляет 95%, это главная золотоносная территория Иркутской области, где до пандемии ежегодно наращивали объемы добычи металла и устанавливали рекорды. В 2020 году добыли 25 т 125 кг золота, что почти на 80 кг больше 2019 года.

"Рекорда [в 2021 году] у нас, к сожалению, не было. Мы отстали на 756 кг (добыча в 2021 году составила 24 т 369 кг - прим. ТАСС). Связано это, в частности, с истощением россыпных месторождений. <…> Конечно, снижение не настолько значительное, и есть предприятия, которые добычу наращивают. Я думаю, что мы будем находиться на уровне добычи в пределах 25 т ежегодно, пока не запустим Сухой Лог. Другой фактор, [повлиявший на добычу], это пандемия, закрытие границ, и как следствие, дефицит иностранной рабочей силы", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что начало сезона добычи, которое обычно приходится на март, в 2021 году откладывали на месяц из-за отсутствия трудовых мигрантов. Это существенная задержка, учитывая сезонность работ в данной отрасли.

Как отметил Юмашев, снижение золотодобычи не повлияло на доходы муниципалитета. Налоговые поступления от отрасли не снизились, поскольку из-за сложностей с привлечением трудовых мигрантов золотодобывающие предприятия подняли зарплату, чтобы найти кадры на внутреннем рынке труда.

До пандемии численность приезжих работников для добычи золота в Бодайбинском районе составляла до 6,5 тыс. в сезон. Проблемы начались в 2020 году, когда страны закрыли границы из-за пандемии. В 2020-м золотодобывающие предприятия района смогли набрать кадры на сезон, что позволило им не приостанавливать работу. В 2021 году возникала угроза срыва сезона. Юмашев обращался к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву с просьбой принять меры, которые помогут привлечь иностранных работников. Глава региона в свою очередь просил федеральные власти согласовать въезд в РФ почти 3,5 тыс. трудовых мигрантов для золотодобывающих предприятий области. В итоге работников удалось привезти.

Новые риски

Как рассказал собеседник агентства, в 2022 году в золотодобывающей отрасли в Бодайбинском районе возникли новые риски, так как изменился порядок оформления патентов на работу. Если раньше оформить документы трудовые мигранты могли непосредственно в Бодайбо, то с 2022 года это делается только в Иркутске.

"К нам едут в основном из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. И они едут в основном по железной дороге через Новосибирск, так как туда есть прямые рейсы. Большое количество людей приезжают в феврале - марте. И им придется отправляться в Иркутск для оформления патентов. Это большие затраты для работодателей, ведь несколько тысяч человек в Иркутске нужно где-то разместить, платить за размещение, кормить. В Бодайбо эта процедура была уже годами отлажена, потому что есть производственные базы на территории города, общежития и прочая инфраструктура", - сказал Юмашев.

По подсчетам властей Бодайбинского района, изменение порядка оформления патентов приведет к тому, что бюджет муниципалитета недополучит в 2022 году около 100 млн руб., так как налоги платятся по месту оформления патентов. Кроме того, порядка 50 млн руб. потеряет районная больница Бодайбо, которая занималась проведением медицинских осмотров иностранцев, оформляющих разрешение на работу. Эти доходы уйдут в Иркутск.

По словам Юмашева, он направлял обращение в МВД в связи с этой ситуацией, о проблеме также осведомлен губернатор региона.

Бодайбинский район с населением около 20 тыс. человек находится на северо-востоке Иркутской области, приравнен к районам Крайнего Севера. Административный центр - город Бодайбо. На территории района лицензии на добычу золота имеют 39 компаний. В Бодайбинском районе находится крупнейшее в России месторождение Сухой Лог, которое готовится к разработке. Доля Сухого Лога в общих запасах России составляет 28%. Освоение этого месторождения позволит добывать более 70 т золота в год.