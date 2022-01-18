Выпускники "Московского акселератора" привлекли более одного млрд рублей инвестиций

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Выпускники проекта "Московский акселератор", созданного для помощи начинающим и растущим технологическим компаниям, привлекли более одного млрд рублей инвестиций. Об этом сообщила во вторник вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Благодаря экспертной поддержке и работе над улучшением своих продуктов выпускники "Московского акселератора" привлекли уже более миллиарда рублей частных инвестиций. К программе есть стабильный интерес со стороны крупнейших игроков. В организации треков приняли участие свыше 40 корпораций, готовых вкладываться в новые технологичные решения", - отметила Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

С начала работы акселератора два года назад проведено 13 развивающих курсов (отраслевых треков). Каждый из них организовали при поддержке одного или нескольких корпораций-партнеров. Каждый трек посвятили отдельному направлению: умному производству, транспорту, маркетингу, инжинирингу, банковскому делу и финансам и другим. В них приняли участие 330 стартапов.

Одним из самых успешных выпускников "Московского акселератора", по данным портала, стала компания, представившая платформу дополненной и смешанной реальности, предназначенную для строительной отрасли. Продукт позволяет визуализировать объекты, в том числе в реальной обстановке. С помощью разработки гораздо проще учесть все возможные нюансы при проектировании самых разных зданий и сооружений. Проект получил финансирование в размере 160 млн рублей.

Еще один перспективный проект, прошедший акселератор, - сервис персонализации рекламных кампаний. Ему удалось привлечь инвестиции в размере 120 млн рублей. Платформа помогает настраивать рекламные кампании для социальных сетей и абонентов сотовых операторов. Финансовые средства планируется потратить на развитие платформы, расширение каналов продаж и усиление команды.

Среди перспективных стартапов также есть проект, посвященный разработке программного обеспечения для работы с 3D-моделями в виртуальной реальности. Он привлек 12 млн рублей инвестиций.

"В экосистеме проекта 5,3 тыс. компаний. Это все те представители бизнес-сообщества, которым было бы интересно участвовать в новых треках акселератора и развиваться вместе", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Участие в треках

Проект реализует Агентство инноваций Москвы, подведомственное указанному департаменту.

Для участия в треках необходимо подать заявку от компании или стартапа, который уже разработал минимально жизнеспособный продукт (MVP), имеет устойчивую бизнес-модель и находится на этапе первых продаж. Партнеры программы выбирают около 30 команд, которые пройдут акселератор, получат экспертную оценку и представят свои проекты корпорациям и инвесторам.

"Московский акселератор" помогает им доработать продукт, оптимизировать бизнес-процессы, подготовить план продвижения и увеличить выручку. Участников ждут воркшопы и коуч-сессии, встречи с опытными специалистами и лидерами отрасли.