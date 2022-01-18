Товарооборот Китая с КНДР в 2021 году сократился на 41%

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Объем торговли Китая и КНДР в минувшем году сократился в годовом исчислении на 41% и составил $318,03 млн. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР.

По его информации, спад оказался менее значительным, чем за январь - ноябрь (минус 49,9%).

Как следует из распространенных ведомством данных, за 12 месяцев Китай экспортировал в КНДР товары и услуги на сумму $260,16 млн (снижение на 47%). Импорт, напротив, за тот же период вырос на 20,7%, до $57,87 млн.

В итоге положительное сальдо КНР за декабрь по сравнению с ноябрем снизилось на 31,4%, до $19,3 млн.

Стоимость продукции, которую Китай поставил КНДР в предыдущем месяце, составила $35,04 млн. Это примерно в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки в обратном направлении в декабре составили $15,74 млн, увеличившись в годовом исчислении в 9,7 раза.

Китай - ключевой экономический партнер КНДР, на него приходится подавляющая часть внешнего товарооборота Пхеньяна. В 2020 году объем торговли двух стран упал на 80,7%, до $539 млн. Это произошло как в связи с резким сокращением поставок китайской продукции (на 80,9%), так и с уменьшением импорта из КНДР (на 77,7%).