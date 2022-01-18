"Яндекс" и KT запустят роботов-курьеров в Сеуле

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Яндекс" и KT Corporation заключили соглашение о запуске в 2022 году доставки с использованием автономных роботов в Сеуле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс" заключил соглашение о намерениях с KT Corporation, одной из крупнейших южнокорейских телекоммуникационных компаний. Компании планируют запустить доставку автономными роботами "Яндекса" в Сеуле в 2022 году", - отметили в компании.

Южная Корея станет первой страной в Восточной Азии, где запустят роботов-курьеров "Яндекса". Уже 85 тыс. роверов были доставлены в Россию и США, а также в скором времени ожидается запуск в Дубае, говорится в сообщении.

"Спрос на доставку последней мили в Южной Корее один из самых высоких в мире, и он продолжает расти. Роботы позволят автоматизировать этот процесс, обеспечивая надежный и выгодный способ доставки заказов", - отметил руководитель направления беспилотных технологий "Яндекса" Дмитрий Полищук, чьи слова приводит пресс-служба компании.

По словам вице-президента по развитию бизнеса AI и цифровой трансформации подразделения KT Сон Чже Хо, это соглашение позволит "Яндексу" и KT адаптировать сервис автономной доставки к реалиям жизни в Корее. В KT надеются, что в будущем удастся расширить направления сотрудничества с "Яндексом".

О KT Corporation

KT - один из крупнейших телеком-операторов в Южной Корее. Предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг, таких как мобильная и фиксированная телефония, широкополосный доступ в интернет, IPTV, OTT, спутниковые и другие решения для искусственного интеллекта, больших данных и облачных технологий.