"Известия": кондитеры предупредили торговые сети о повышении цен на сладости

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Производители сладостей уведомили о подорожании цен на продукцию с 1 февраля. Изменение цен происходит из-за роста издержек, сообщают " Известия " со ссылкой на торговую сеть "Верный", информацию также подтвердили в "Утконосе онлайн".

Минсельхоз утверждает, что массового тренда на увеличение стоимости сладостей в РФ нет, возможны лишь отдельные примеры подорожания продукции.

Речь идет о пяти крупнейших изготовителях рынка. Так, Mondelez (производит бренды Alpen Gold и Oreo) заявил об увеличении стоимости на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад - до 9%, на жевательную резинку и леденцы - до 6%.

Компания Ferrero также готова повысить цены в среднем на 6% на популярные бренды - на конфеты Ferrero и Raffaello, товары под брендом Kinder, пасту Nutella, всего в списке больше 130 позиций, пишет издание.

Повышение закупочных цен

В "Верном" рассказали, что "Объединенные кондитеры" уведомили о повышении закупочных цен до 18%. Производитель планирует увеличить их на вафельные торты, пряники, халву, вафли, зефир, весовые конфеты, шоколад, в списке почти 100 позиций. "Хлебпром", производитель тортов "Услада" и шоколада "Частная галерея", намерен повысить цены до 23% на торты и пирожные, сообщили в ритейлре. Там добавили, что компания "Славянка" заявила об увеличении ценника на вафли и конфеты максимум до 18%, всего 60 позиций.

Источник в одной из торговых сетей сказал "Известиям", что кондитеры объяснили пересмотр цен ростом себестоимости продукции. Резко подорожало сырье: за год на 40% выросла стоимость пальмового масла, муки высшего сорта - на 15%, меланжа (яичный полуфабрикат) - более чем на 50%, деревянных паллет - более чем на 75%, уточнил собеседник. По его словам, при этом компании при расчетах закладывали более скромную динамику.

Ранее газета "Известия" написала о том, что производители сладостей намерены повысить цены перед Новым годом. По данным издания, один из крупнейших отечественных изготовителей конфет и шоколада "Акконд" разослал ретейлерам уведомление о подорожании продукции на 5-20% с 1 декабря. О росте цен на товар, в том числе связи с увеличением цен на ингредиенты и упаковку, также заявили и другие лидеры рынка: бренды "Красный октябрь", "Бабаевский", "Коркунов".