Крым в 2021 году исполнил ФЦП на 96,4%

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Республика Крым в 2021 году исполнила федеральную целевую программу развития полуострова на 96,4%, Севастополь - на 90%, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития России.

"Фактическое исполнение федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" в 2021 году составило 96,4% у Республики Крым и 90% - у Севастополя. Общий объем финансирования программы в 2021 году - 59,6 млрд рублей, из них 34,2 млрд рублей было выделено на Республику Крым, 18,8 млрд рублей - на Севастополь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках реализации ФЦП в течение 2021 года были созданы и введены в эксплуатацию такие объекты как седьмой этап трассы "Таврида", Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский водозаборы, детский сад в поселке Советском, два детских сада и подстанция скорой медицинской помощи в Севастополе, реконструировано футбольное поле в Инкермане. В перечне выполненных работ - объекты жизненно важной для полуострова инфраструктуры: котельные и канализационные сооружения в Алуште, Евпатории, Гурзуфе, Форосе, Симеизе и поселке Отрадном под Ялтой, водовод с. Жаворонки - насосная станция "Веселое", газификация сел Байдарской долины. Всего введено 88 объектов: 69 в Республике Крым и 19 - в Севастополе.

"Минэкономразвития РФ создало все условия для исполнения задач федеральной целевой программы - вместе с регионами был скорректирован график ввода объектов, сделаны переброски средств там, где была критическая ситуация по срокам. Исполнение лучше, чем в 2020 году, однако по-прежнему есть, куда стремиться", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития РФ, курирующего блок, Сергея Назарова.

Отмечается также, что замминистра поручил составить помесячный график работ по мероприятиям, реализуемым в рамках госпрограммы и их оплат в этом году. "Минэкономразвития планирует усилить контроль над исполнением графика работ. По итогам реализации ФЦП в 2021 году субъекты не использовали 3,1 млрд рублей из федерального бюджета (Республика Крым - 1,2 млрд рублей, Севастополь - 1,9 млрд рублей). Большая часть этих средств - 2,2 млрд рублей - останется в регионах для завершения строительства и ввода объектов. Средства в объеме 978,5 млн рублей (Республика Крым - 956,8 млн рублей, Севастополь - 21,7 млн рублей) будут направлены в федеральный бюджет как экономия по итогам реализации мероприятий в 2021 году", - отмечается в сообщении.

В 2022 году ФЦП развития Крыма и Севастополя была преобразована в государственную программу. Все предусмотренные для развития региона мероприятия и финансирование сохраняются и будут реализованы в рамках госпрограммы, уточняется в сообщении.

О программе

Госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя принята в январе 2019 года. Весной правительство России продлило программу до 2025 года. Объем бюджетных ассигнований на 2022-2025 годы составит более 526 млрд рублей.

Целями госпрограммы развития Крыма и Севастополя после утверждения правительством РФ в 2022 году ее новой структуры стали создание комфортных условий для 2,5 млн жителей полуострова и сокращение уровня безработицы до 4,9%.