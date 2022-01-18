Korean Air возобновит рейсы в Сеул из Владивостока с 25 января

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Авиакомпания Korean Air возобновляет рейсы по маршруту Сеул - Владивосток - Сеул. Полеты будут выполняться раз в две недели на самолете Boeing 737-800, сообщила во вторник пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

"Международное сообщение между Владивостоком и Южной Кореей постепенно набирает обороты. С 25 января 2022 года возобновляются рейсы авиакомпании Korean Air по маршруту Сеул (аэропорт Инчхон) - Владивосток - Сеул", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться один раз в две недели по вторникам, вылет из Сеула в 9:35 по местному времени (03:35 мск), прибытие во Владивосток в 13:15 (06:15 мск). Обратные вылеты из Владивостока запланированы на 15:10 (08:10 мск), прибытие в Сеул в 17:05 (11:05 мск). На маршруте будет задействован Boeing 737-800.