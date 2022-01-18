"ЭР-Телеком" подключил к интернету 80% новостроек в 36 регионах в 2021 году

ПЕРМЬ, 18 января. /ТАСС/. Компания "ЭР-Телеком Холдинг" организовала подключение порядка 1 млн квартир к интернету в 2021 году. При этом компания подключила к сети 80% новостроек в 36 регионах присутствия, сообщил во вторник ТАСС вице-президент по развитию и массовому рынку компании Владимир Романив.

"Порядка 1 млн квартир подключено к сети. Что касается новостроек, то мы стараемся во всех регионах присутствовать и подключать порядка 80% новостроек в 36 регионах преимущественно Урала, Поволжья и Сибири. Это примерно 300 тыс. квартир", - сказал Романив.

Он уточнил, что при работе с застройщиками обговаривается ряд технический решений. В частности, на момент сдачи дома все квартиры должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой, устройствами и оборудованием. Эта мера позволяет новому собственнику при покупке квартиры не проводить дополнительные провода, а с помощью QR-кода авторизоваться и подключиться к услугам компании.

"ЭР-Телеком Холдинг" - ключевой резидент технопарка Morion Digital, российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT). Компания работает в 567 городах России. Магистральная сеть "ЭР-Телекома" покрывает две трети территории России, обслуживая более 13 млн домохозяйств. Головной офис компании находится в Перми.