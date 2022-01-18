Антимонопольное ведомство Казахстана проверяет сети АЗС на предмет высоких цен

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана ведет расследование в отношении четырех крупных сетей автозаправочных станций (АЗС) на предмет завышения цен на дизельное топливо. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства республики глава ведомства Серик Жумангарин.

"Проводятся 12 расследований на рынке дизельного топлива в отношении субъектов розничной торговли, в их числе четыре крупных - АЗС ТОО "Гелиос", ТОО Sinooil, ТОО "Газпромнефть-Казахстан", ТОО PetroRetail", - сказал он.

Председатель агентства напомнил, что совместно с Генеральной прокуратурой Казахстана идут расследования и в отношении шести оптовых продавцов сжиженного нефтяного газа - АО "Казмунайгаз", ТОО Petrosun, АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ" - по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен, а также 180 субъектов рынка розничной продажи сжиженного нефтяного газа.

"Предварительные результаты расследования показали, что основной причиной роста цен явилось несовершенство механизма ценообразования на электронной торговой площадке", - пояснил Жумангарин.