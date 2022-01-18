Минсельхоз опроверг массовый тренд на удорожание сладостей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минсельхоз не наблюдает массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий. Об этом говорится в сообщении министерства.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует", - считают в Минсельхозе.

По данным министерства, несмотря на существенное увеличение издержек из-за удорожания упаковки, сырья, тары, электроэнергии, транспортных услуг, логистики и других составляющих себестоимости, производители сдерживают резкий рост цен на продукцию за счет сокращения маржинальности и оптимизации внутренних процессов. Динамика цен на муку и яйца благодаря принятым правительством РФ мерам не превышала темпы инфляции. Так, по данным министерства на 12 января, стоимость пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5%, яйца - на 7,7%.

В Минсельхозе добавили, что на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на некоторые наименования продукции конкретных производителей.

18 января газета "Известия" написала, что производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о том, что с 1 февраля повышаются цены. Речь идет о пяти крупнейших изготовителях рынка. Так, Mondelez (производит бренды Oreo и Alpen Gold) заявил об увеличении стоимости продукции до 19%, "Хлебпром" (шоколад "Частная галерея" и торты "Услада") - до 23%, "Славянка" ("Левушка" и "Чудо") - до 18%, "Объединенные кондитеры" ("Бабаевский", "Красный Октябрь", "Рот Фронт") - до 18%, Ferrero (Kinder и Raffaello) - на 6%. Как сообщил изданию источник в одной из торговых сетей, кондитеры объяснили подорожание ростом издержек - например, увеличились цены на упаковку и сырье - пальмовое масло, муку и меланж (яичный полуфабрикат).