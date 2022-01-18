На подготовку электросетей к зиме в Дагестане в 2022 году заложат свыше 1 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Компания "Россети" планирует потратить свыше 1 млрд рублей в 2022 на подготовку электросетевых объектов в Дагестане к зимнему периоду помимо тех средств, которые заложены на реализацию программы повышения надежности энергоснабжения региона. Об этом сообщил руководитель республики Сергей Меликов во время встречи с генеральным директором компании "Россети" Андреем Рюминым.

"С каждым годом больше средств "Россети Северный Кавказ" закладывает и на подготовку к зиме. Если в прошлом году 891 млн рублей, то в этом планируется свыше 1 млрд", - говорится в Telegram-канале энергетической компании со ссылкой на Меликова.

Программа повышения надежности энергоснабжения Дагестана, которую планируют начать в 2022 году, сейчас находится в правительстве России. На эти цели будет заложено 7,6 млрд рублей, которые позволят обновить оборудование и провести реконструкцию объектов. Отмечается, что компания "Россети Северный Кавказ" эксплуатирует 43% от общего количества распределительных сетей, которые обеспечивают потребителей Дагестана.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал разобраться с энергетическими вопросами в Дагестане. В ходе мероприятия к главе государства обратился журналист из Дагестана Магомед Магомедов и рассказал о том, что энергетические сети в республике сильно изношены и нуждаются в обновлении.