"Фортум" и Газпромбанк создали СП в секторе возобновляемой энергетики

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Газпромбанк и "Фортум" (входит в финский энергоконцерн Fortum) создали совместное предприятие в секторе развития возобновляемой энергетики. В портфель СП войдут проекты общей мощностью 1,26 ГВт, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Часть ветроэнергетических установок в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях мощностью 529,2 МВт уже поставляет электрическую энергию на оптовый рынок, другие проекты мощностью около 726,6 МВт, из которых на стадии строительства находятся объекты суммарной мощностью 253,4 МВт. <...> Эти мощности будут введены в эксплуатацию в течение 2022-2023 гг.", - говорится в сообщении.

При этом Фонд развития ветроэнергетики (СП "Фортума" и госкорпорации Роснано), который ранее отвечал за реализацию перечисленных проектов, прекращает свое существование.

"Газпромбанк на сегодняшний день сформировал крупнейший в России портфель по финансированию проектов в секторе возобновляемых источников энергии, объем которого с учетом данного проекта составит 3,7 ГВт. Газпромбанк был первой финансовой организацией, которая увидела потенциал в развитии российской ветроэнергетики, и сегодня мы видим, что такие проекты являются не только экологически ориентированными, но также востребованными и финансово устойчивыми, что подтверждается интересом к развитию таких проектов в России со стороны зарубежных компаний", - отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь, исполнительный вице-президент Fortum, глава дивизиона "Россия" Алексей Чуваев отметил, что сотрудничество компании и Газпромбанком создаст новые возможности для реализации второй программы развития возобновляемой энергетики. "Создание СП демонстрирует высокий уровень доверия ГПБ к "Фортум" и стало свидетельством признания нашей эффективности", - добавил Чуваев.

ПАО "Фортум" работает на Урале и в Западной Сибири. В его структуру входит 8 ТЭЦ - пять в Челябинской области, три - в Тюменской, а также Няганская ГРЭС. Суммарная мощность генерирующих объектов "Фортума" по электрической энергии составляет 4 928 МВт, совокупная мощность электростанций компании по тепловой энергии - 8 437 МВт.

В новость была внесена правка (10:47 мск) - передается с уточнением ссылки в лиде.