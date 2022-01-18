МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price планирует в 2022 году ввести в работу более 1,2 тыс. касс самообслуживания. Об этом говорится в сообщении компании.

"Fix Price начнет оборудовать все новые собственные магазины на территории России кассами самообслуживания. Поставка первой партии касс самообслуживания запланирована на конец января, далее оснащение будет осуществляться по графику открытия магазинов. С учетом темпов развития сети в России, всего в течение 2022 года планируется ввести в работу более 1 200 касс самообслуживания", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, среди магазинов, где будут установлены первые кассы самообслуживания, новые точки Fix Price в Карелии, Челябинской области, Краснодарском крае, Башкирии и Московской области. Всего в каждом новом магазине Fix Price будут установлены две стандартные кассы и две кассы самообслуживания. "Первый опыт внедрения касс самообслуживания оправдал наши ожидания: кассы пользуются популярностью у покупателей и снижают нагрузку на персонал в пиковые часы, таким образом помогая увеличить проходимость точек. Кроме того, кассы самообслуживания способствуют оптимизации наших расходов и снижают зависимость от ситуации на рынке труда. В пандемийное время такие кассы также помогают минимизировать контакты покупателей с сотрудниками магазинов", - считает генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов, слова которого приводятся в сообщении.

Первые кассы самообслуживания в Fix Price появились в 2021 году в рамках эксперимента в магазине в Москве. Ежемесячно через кассы самообслуживания в нем совершается более 20% покупок.

Fix Price - сеть магазинов низких фиксированных цен, которая насчитывает более 4,7 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья. В 2020 году выручка компании составила 190,1 млрд рублей, показатель EBITDA - 36,8 млрд рублей, чистая прибыль достигла 17,6 млрд рублей (в соответствии с МСФО).