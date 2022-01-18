Новый стандарт FSC ужесточит природоохранные правила лесозаготовки в России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Новые требования Лесного попечительского совета (FSC), вступившие в силу январе, ужесточают заготовку древесины в первозданных лесах. Нововведения распространяются на почти 40% арендованных российских лесов, сертифицированных по стандарту FSC, сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Согласно нововведению, зафиксированному в новом национальном стандарте управления лесами по схеме FSC, c января 2022 года вновь сертифицируемые участки первозданных лесов, которые ученые называют малонарушенными лесными территориями, должны быть полностью (на 100%) выведены из хозяйственной деятельности и сохраняться. Исключения из этого правила возможны только в отдельных случаях, при согласии заинтересованных сторон, в число которых в том числе входит WWF России и другие природоохранные организации. Подобные исключения должны быть зафиксированы в виде публичного соглашения или декларации сторон", - говорится в сообщении.

Кого касаются новые требования

Как уточняют в фонде, новые правила касаются всех компаний, сертифицированных по схеме FSC. В настоящее время в России таким образом сертифицировано свыше 62 млн гектаров леса в 36 регионах, что составляет 37% всех российских лесов, находящихся в аренде с целью лесозаготовки. При этом на аренду FSC-сертифицированных компаний в России приходится 5,8 млн гектаров первозданных лесов. Как отмечают эксперты, сильнее всего новые правила затронут Сибирь, где лесозаготовительные компании имеют планы по активному освоению лесов. С каждым годом площадь устойчиво управляемых лесов растет, а новые требования должны улучшить ситуацию с сохранением их наиболее ценных с экологической точки зрения участков, считают в WWF.

"WWF России приветствует требования нового FSC-стандарта, так как они должны помочь сохранить стремительно деградирующие первозданные леса нашей страны. Без решительных действий по их сохранению мы можем утратить их все уже через 80 лет. WWF считает недопустимым хозяйственное освоение таких экологически ценных лесов сертифицированными компаниями, которые претендуют на статус экологически ответственных. В исключительных случаях оно возможно только как временное решение, пока компания совершает переход к полному отказу от рубок первозданных лесов - при этом необходимо выполнить ряд требований", - заявил директор лесной программы WWF России Андрей Щеголев, чьи слова приводятся в сообщении.

В фонде уточняют, что сегодня стремительно исчезающие первозданные леса, которые ранее не были существенно затронуты человеческой деятельностью и являются домом для многих редких видов растений и животных, арендуются как сертифицированными, так и несертифицированными лесозаготовителями и могут быть законно вырублены.

Россия второй год подряд занимает первое место в мире по площади лесов, прошедших добровольную лесную сертификацию FSC, позволяющую российским лесопромышленникам выходить со своей продукцией на международные экологически чувствительные рынки. Знак FSC на древесине или сделанном из нее товаре - показатель того, что продукция происходит из леса, в котором ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство. WWF поддерживает сертификацию FSC, так как она способствует предотвращению деградации лесов и истощению лесных ресурсов.