"Аврора" запустит полеты по новым маршрутам Чита - Якутск и Улан-Удэ - Хабаровск

ТАСС, 18 января. Авиакомпания "Аврора" открывает новые регулярные рейсы по маршрутам Якутск - Чита и Хабаровск - Улан-Удэ. Полеты будут осуществляться в соответствии с планами Единой дальневосточной авиакомпании, сообщила во вторник пресс-служба авиакомпании.

"С января 2022 года авиакомпания "Аврора" совместно с партнером-оператором авиакомпанией "Якутия" начинает выполнять регулярные полеты по новым социально значимым маршрутам. Новые направления будут обслуживать самолеты Sukhoi Superjet-100", - говорится в сообщении.

Полеты по маршруту Якутск - Чита будут выполняться по пятницам. Вылет из Якутска назначен на 13:00 (07:00 мск), прибытие в Читу в 15:30 (09:30 мск). Обратный рейс вылетает из Читы в 16:30 (10:30 мск), прибывает в Якутск в 19:05 (13:05 мск). Стоимость авиабилета составляет от 5 200 рублей в одну сторону.

Авиарейсы по направлению Хабаровск - Улан-Удэ будут осуществляться по понедельникам и субботам, вылет из Хабаровска в 09:55 (02:55 мск), прибытие в Улан-Удэ в 11:00 (06:00 мск). Обратный рейс вылетает из Улан-Удэ в 12:00 (07:00 мск), прибывает в Хабаровск в 17:00 (10:00 мск). Стоимость авиабилета составляет от 6 000 рублей в одну сторону.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития ДФО на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Начиная с 26 июля 2021 года авиакомпания "Аврора" выполнила 1 934 рейса по 20 новым социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке, которыми воспользовались более 69,8 тыс. пассажиров.