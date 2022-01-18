Объем ФНБ в декабре 2021 года сократился на 320 млрд рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в декабре 2021 года уменьшился на 320 млрд рублей и на 1 января текущего года составил около 13,565 трлн рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.

"По состоянию на 1 января 2022 года объем ФНБ составил 13 565 347,2 млн рублей или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", - отмечается в сообщении.

На 1 декабря объем ФНБ составлял 13,886 трлн рублей.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 января составил 7,3% ВВП, или 8,432 трлн руб. ($250,7 млрд).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено €38,561 млрд, £4,178 млрд, 600,304 млрд японских иен, 226,724 млрд китайских юаней, 405,708 тонн золота в обезличенной форме и 364,6 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 530,873 млрд рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 294,846 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,434 млрд рублей. в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. В обыкновенные акции Сбербанка вложено 3,312 трлн рублей, в обыкновенные акции "Аэрофлота" - 49 млрд рублей.