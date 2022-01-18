Индекс Мосбиржи опустился ниже 3500 пунктов впервые с 12 апреля 2021 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов снижался до 3497,42 пункта (-1,77%), свидетельствуют данные биржевой площадки на 10:10 мск.

Последний раз индекс Мосбиржи опускался ниже 3 500 пунктов 12 апреля прошлого года.

К 10:56 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 494,14 пункта (-1,85%). Индекс РТС падал на 2,08%, до 1 444,87 пункта.

В то же время курс доллара рос до 76,22 руб. (+0,18%), курс евро находился на уровне 86,9 руб. (+0,08%).

Долларовый индекс РТС в начале торгов во вторник опустился на 0,98%, до отметки 1460,48 пункта. К 10:40 мск индекс РТС находился на уровне 1445,64 пункта (-1,99%), индекс Мосбиржи равнялся 3498,74 пункта (-1,73%).

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE росла на 1,67%, до $87,92 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 2,06% и торгуется на уровне $85,02 за баррель.