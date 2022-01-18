В АТОР заявили, что туры в Таиланд подорожали вдвое по сравнению с допандемийным периодом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Стоимость туров в Таиланд в 2022 году выросла более чем в два раза по сравнению с началом 2020 года. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"В среднем по рынку средний чек тура в Таиланд, говорят в компаниях, вырос в 2,1 - 2,2 раза, в ряде компаний гораздо больше. В основном за счет изменившихся предпочтений по отелям", - сказала она.

По данным туроператоров, средняя стоимость туров в Таиланд составляет около 160 тыс. руб. на двоих на 10 дней без перелета. Это чуть дешевле новогодних цен, но существенно дороже, чем до пандемии, отметила эксперт. В начале января 2020 года аналогичный пакетный тур в Таиланд можно было купить за 90 тыс. руб.

Исполнительный директор АТОР подчеркнула, что спрос на путешествия в Таиланд после новогодних праздников оживился. У некоторых туроператоров объем январских бронирований туров в эту страну превышает показатели 2019 года. Однако бюджетного туризма в Таиланд сейчас практически нет.