Пассажиропоток аэропорта Феникс на Хайнане в 2021 году вырос на 7,9%, до 16,63 млн человек

ХАЙКОУ /Китай/, 18 января. /ТАСС/. Поток пассажиров в международном аэропорту Феникс города Санья на острове Хайнань в 2021 году увеличился на 7,9%, составив 16,63 млн человек. Такие данные опубликовала газета "Санья жибао".

По сведениям издания, эта воздушная гавань заняла 19-е место среди 29 аэропортов Китая, способных ежегодно обслуживать более 10 млн человек. По динамике указанного показателя Санья занял 10-е место в КНР.

Таким образом, пассажиропоток Феникса восстановился примерно на 82% от уровня 2019 года. В марте - июне загруженность этого аэропорта даже превысила максимальный допандемийный показатель за соответствующий промежуток времени. Кроме того, за пять дней прошлогодних майских праздников он обслужил максимальные 68,6 тыс. пассажиров.

Согласно официальному прогнозу, в период оживленных поездок, связанных с наступлением Нового года по лунному календарю (на этот раз отмечается 1 февраля), который ориентировочно будет длиться с 17 января по 25 февраля, пассажиропоток Феникса должен превысить 2,24 млн человек.

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.