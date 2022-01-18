Эксперт спрогнозировал рекордный рост депозитов за последние пять лет

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Повышение ставок и девалютизация сбережений приведет в 2022 году к рекордному росту депозитов населения за последние пять лет, до 1,4 трлн рублей. Такое прогноз дал начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

"Высокий относительно 2021 года уровень ставок по вкладам в нынешнем году приведет к рекордному за пять лет приросту остатков на рублевых депозитах - порядка 1,4 трлн рублей. Помимо выгодных ставок, ключевыми триггерами также станут продолжение девалютизации сбережений на фоне стабильного рубля, возврат в банки наличных сбережений, стабилизация занятости и ожидаемый рост заработных плат, индексация пенсий", - цитирует пресс-служба слова эксперта.

Для населения в целом сохранится благоприятный к сбережениям уровень доходности, считают в ВТБ. "Между тем при отсутствии форс-мажорных факторов маловероятно, что регулятор будет продолжать существенное ужесточение кредитно-денежной политики, а значит, основной индикатор рынка ставок будет некоторое время находиться на максимальных значениях за последние несколько лет, а затем начнет снижаться", - добавил Степочкин.

Чтобы зафиксировать максимальную доходность, вкладчикам стоит рассмотреть возможность открытия депозитов в ближайшие 2-2,5 месяца, так как далее не исключено постепенное снижение ставок по вкладам, советует банкир.

"Сейчас возможно появление сберегательных продуктов с двузначными ставками, но это будут лимитированные предложения с дополнительными издержками для клиентов или для ограниченной аудитории (например, в рамках сезонных акций). Банкам невыгодно формировать дорогие пассивные портфели в преддверии возможного снижения ключевой ставки и в условиях жесткой конкуренции на рынке кредитования. Поэтому прежде чем открывать сберегательный продукт под двузначную ставку, необходимо тщательно ознакомиться с условиями и определить для себя возможные "подводные камни" этих предложений", - добавил он. По мнению Степочкина, средние ставки по вкладам будут варьироваться в районе 8-8,5%.