Через китайские порты Далянь и Циндао возобновили экспорт рыбы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Экспорт российской рыбы через китайские порты Далянь и Циндао возобновлен, говорится в сообщении Росрыболовства.

"Китайские власти пошли на встречу по открытию портов городов Далянь и Циндао для экспорта российской рыбной продукции навалом. 16 января в порт города Далянь зашло первое транспортное российское судно с более 7 тыс. тонн российской рыбной продукции. Информацию подтвердил представитель Росрыболовства в Китае", - отмечается в сообщении.

По данным Росрыболовства, транспортный рефрижератор Высоцк (АО "Гидрострой") доставил более 7 тыс. тонн продукции (в основном минтай, икра и молоки минтая, а также мука из минтая и сельди) нескольких российских предприятий, в том числе "Пиленга", "Кливер", "ПО Сахалинрыбаксоюз", "Поронай", "ПБТФ". Рыбная продукция принята на транспорт в исключительной экономической зоне Северо-Охотоморской подзоны период с 23 декабря 2021 года по 7 января 2022 года. На данный момент транспортировка продукции непосредственно из районов промысла в китайские порты является наиболее безопасным способом поставок.

Ограничения ввоза морепродукции в порты Китая в трюмах рефрижераторных судов были введены в конце 2020 года. Представителями российских ведомств в течение 2021 года была проделана большая переговорная работа для достижения договоренностей по открытию портов. Как напомнили в Росрыболовстве, по предварительным данным отраслевой системы мониторинга, российские рыбаки завершили год с опережением 2020 года в 1,5% - во всех бассейнах Российской Федерации и за пределами российских вод добыто более 5,05 млн тонн. Этот показатель также оказался выше рекордного вылова 2018 года, когда отечественные рыбаки впервые преодолели планку в 5 млн тонн (рекордный показатель с 1992 года).

"Рыбаки переориентировались на внутренний рынок, а также быстро диверсифицировали экспортные поставки, что позволило не снижать темпы вылова по основным объектам помысла", - отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого приводятся в сообщении. По данным Россельхознадзора, экспорт рыбы и морепродуктов в 2021 году из России в ряд стран Европы вырос в несколько раз, также существенно увеличились поставки в страны Азии и Африки.