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TikTok разместил форму обратной связи по закону "о приземлении"

В соответствии с новым законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Соцсеть TikTok разместила электронную форму обратной связи с пользователями из РФ во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, следует из информации на сайте Роскомнадзора.

"Разместить на информационном (-ых) ресурсе (-ах) электронную форму. Исполнено", - говорится на сайте.

В соответствии с новым законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

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