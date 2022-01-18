Минцифры может запустить льготное кредитование для российских разработчиков ПО

МОСКВА, 18 января./ТАСС/. Минцифры России предлагает открыть программу льготного кредитования для российских разработчиков программного обеспечения (ПО). Об этом ТАСС сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.

По его словам, льготные кредиты смогут получить не только российские организации, но и российские разработчики ПО. "Льготные кредиты смогут получить российские организации, иностранные компании, реализующие проекты по цифровой трансформации на основе российских IT-решений, а также российские разработчики ПО", - отметил Паршин.

Он добавил, что крупные интеграторы и разработчики ПО заинтересованы в получении льготных кредитов, а банки, в свою очередь, готовы кредитовать IT-компании, если правительство распространит субсидии на эту категорию заемщиков. По его словам, проект постановления может быть подписан в первом квартале 2022 года.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС, что в прошлом году был расширен круг компаний, которые могут получить льготный кредит на цифровую трансформацию, так как был снижен минимальный размер такого кредита. Таким образом, мера поддержки стала доступна и малому бизнесу. "За счет этого существенно возросло количество поддержанных проектов, если быть точным, в восемь раз. В 2021 году финансирование получили 73 проекта. Кредитный портфель по ним составил порядка 50 млрд рублей", - добавил Чернышенко.

По словам вице-премьера, сейчас в проработке 110 заявок на 40 млрд рублей. "На субсидирование процентной ставки в федеральном бюджете до 2024 году заложено 4,8 млрд рублей. Финансирование смогут получить более 200 проектов по внедрению российских IT-продуктов, а кредитный портфель превысит 150 млрд рублей. Это существенные инвестиции как в цифровую трансформацию экономики на основе российских IT-решений, так и в развитие отрасли IT и отечественных продуктов", - отметил Чернышенко.

Проекты, получившие кредиты по программе Минцифры

Паршин уточнил, что средняя процентная ставка по проектам, уже получившим кредиты по программе Минцифры, это 3%, при этом отдельные соглашения заключены со ставкой 1,5%. "Компания обращается напрямую в участвующий в программе банк, который самостоятельно принимает решение о предоставлении займа и уже после заключения соглашения отправляет документы в Минцифры для получения субсидии", - пояснил он, добавив, что при обращении IT-разработчиков банки также будут самостоятельно оценивать качество проектов и надежность заемщиков.

"Банк не будет поддерживать проекты, в которых испытывает сомнение, поскольку рискует невозвратом заемных средств. Если проект окажется неуспешным и заемщик не сможет погасить кредит, банк понесет потери, многократно превышающие субсидию Минцифры. Таких случаев в нашей практике нет", - заключил он.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства писала о том, что программу льготного кредитования предлагается открыть для четырех категорий заемщиков: российских разработчиков софта, иностранных заказчиков отечественного ПО, индивидуальных предпринимателей, а также российских компаний, которые реализуют проекты вместе с юридическими лицами, входящими с ними в одну группу.