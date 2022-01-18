Постпред Крыма считает, что регион может стать морскими воротами для торговли с Сирией

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Порты Крыма в условиях санкционной политики могут стать воротами для регионов России при осуществлении внешней торговли с Сирией. Таким мнением во вторник поделился с ТАСС постоянный представитель российского региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Сделать из Крыма южные морские ворота России <…> мы этим занимаемся вместе со всеми другими нашими компетентными министерствами и ведомствами и стараемся сделать так, чтобы это были ворота и ОДКБ, и ЕврАзЭС, и СНГ, и России. Для [сирийских властей] нет вопроса такого, они и так принимают все товары от нас (вне зависимости от санкций - прим. ТАСС)", - сказал Мурадов.

В понедельник Мурадов в ходе встречи с представителями делегации Сирийской Арабской Республики, посетившими с визитом Крым, сообщил, что морские порты Крыма подписали соглашения о сотрудничестве с сирийским портом Латакия.

В конце августа 2019 года в ходе визита в Дамаск представители Крыма в составе российской делегации подписали соглашение с Министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве между рядом российских и сирийских предприятий, в частности, о поставках из РФ в Сирию злаковых культур, а в Россию - фруктов, орехов, масла и воска.

Сирия и Крым продолжают испытывать санкционное давление. После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Как заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, власти полуострова и Сирии в рамках сотрудничества преодолели санкционные режимы и нашли инструменты для оплаты поставок товаров.