"Транснефть" приостанавливала отгрузку нефти в Козьмино

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Отгрузка нефти в дальневосточном порту Козьмино приостанавливалась ночью из-за ухудшения погоды, сообщили журналистам в пресс-службе "Транснефти".

"В Козьмино со второй половины вчерашнего дня из-за ухудшения погодных условий работы велись по фактического погоде, в ночное время погрузки приостанавливались, отставание от графика составляет одну позицию", - сказали в компании.

В Новороссийске шторм не прекращается со вчерашнего утра, работы приостановлены, отставание от графика отгрузки составляет три позиции по нефти и три по нефтепродуктам, отметили в "Транснефти".

Балтийские порты Усть-Луга и Приморск в условиях действующего штормового предупреждения работают по фактической погоде, график отгрузок соблюдается.

Прием в систему "Транснефти" и отгрузки на НПЗ в целом идут в соответствии с графиком, добавили в пресс-службе.