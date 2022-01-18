Кабмин расширил перечень имплантов, доступных по полису ОМС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на три позиции расширяется перечень медицинских изделий, имплантируемых в рамках программы бесплатного оказания гражданам медпомощи. Об этом во вторник сообщила пресс-служба кабмина.

"Перечень имплантируемых медицинских изделий, которые бесплатно доступны гражданам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), расширен до 375 наименований. В перечень добавлено три новые позиции", - говорится в сообщении.

В частности, пояснили в кабмине, в список вошел биопротез сердечного аортального клапана - протез аорты из ксеноматериала, который используется для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с врожденным стенозом аортального клапана.

Также по полису ОМС станет доступным синтетический материал для эмболизации сосудов, применяющийся в случаях доброкачественной гиперплазии предстательной железы и послеродовых кровотечений, указывается в сообщении.

"Решение повысит доступность дорогостоящих медицинских изделий для пациентов, которые нуждаются в особом лечении", - подчеркнули в правительстве.