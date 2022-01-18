"Русагро" произвела на 21% больше сахара в сезоне 2021-2022 годов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Группа компаний "Русагро" произвела 754 тыс. тонн сахара в сезоне 2021-2022 годов, что на 21% больше показателей прошлого сезона. Об этом говорится в пресс-релизе "Русагро".

"В сезоне 2021-2022 сахарные заводы группы компаний "Русагро" проработали до 130 дней и произвели 754 тыс. тонн сахара. В сравнении с прошлым сезоном рост производства составил 21%", - говорится в сообщении.

Открытие сахарного сезона в 2021 году состоялось 1 сентября, а закрытие - 16 января 2022 года. В "Русагро" отметили, что за этот сезон их заводы переработали 4,85 млн тонн сахарной свеклы, включая 3,58 млн тонн поставленной сельскохозяйственным бизнесом "Русагро", со средним показателем дигестии 19%. Остатки сахара на конец года составили около 466 тыс. тонн.

В течение прошлого года "Русагро" произвела 83 тыс. тонн сахара из мелассы. В компании сообщили, что до начала следующего сезона планируется выпустить около 122 тыс. тонн сахара из мелассы.

Согласно данным аналитической службы Союзроссахар, в отчетном сезоне на 10 января 2022 года всего в России было переработано 37 млн тонн свеклы и произведено 5,3 млн тонн сахара.

О компании

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль агрохолдинга "Русагро" за девять месяцев 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности выросла в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до 35,4 млрд рублей.