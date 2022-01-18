Red Wings запустит регулярные рейсы из Екатеринбурга в Узбекистан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings в феврале запустит первые регулярные международные рейсы из аэропорта Екатеринбурга Кольцово в крупнейшие города Узбекистана Самарканд и Ургенч. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе авиаперевозчика во вторник.

"Международная программа из Екатеринбурга стартует полетами в города Узбекистана Самарканд и Ургенч, для ее выполнения будут задействованы новейшие комфортабельные лайнеры SSJ 100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении.

Рейсы в Самарканд будут выполнятся по понедельникам с 14 февраля, в Ургенч - с 13 февраля по воскресеньям.

С 2021 года Red Wings летает из Екатеринбурга в крупнейшие города Узбекистана, но эти рейсы являются чартерными и обеспечиваются в интересах одного заказчика без свободной продажи кресел. Чартерная программа будет продолжена параллельно с выполнением регулярных рейсов в Самарканд и Ургенч.