ФАС согласовала цену на противоопухолевое лекарственное средство "Кабатэкс"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на противоопухолевое лекарственное средство "Кабатэкс", она установлена на 40% ниже стоимости референтного препарата "Джевтана". Об этом служба сообщила в своем Telegram-канале.

"Цена на "Кабатэкс" рассчитана с учетом преференциального понижающего коэффициента и установлена на 40% ниже стоимости референтного препарата "Джевтана". Это поможет существенно сэкономить средства при осуществлении государственных закупок для лечения пациентов в медучреждениях", - говорится в сообщении.

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, цена "Джевтаны" составляет 227 185 руб. за упаковку.

В случае выпуска второго воспроизведенного лекарственного средства производителем из Евразийского экономического союза, цена на "Кабатэкс" будет снижена на 50% от цены на референтный препарат, объяснили в ФАС.

"Кабатэкс" - это первый препарат отечественного производства, воспроизведенный в рамках международного непатентованного наименования "Кабазитаксел". Его производителем является АО "Фармасинтез-Норд", сообщили в ведомстве.