"Новатэк" нарастил запасы углеводородов в 2021 году на 0,3%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Новатэк" нарастил запасы углеводородов в 2021 году по стандартам SEC на 0,3%, на конец года они составили 16,409 млрд баррелей нефтяного эквивалента, сообщает компания.

"Доказанные запасы углеводородов компании по стандартам SEC (включая долю в запасах совместных предприятий) составили 16,409 млрд баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), в том числе 2,261 трлн кубометра газа и 189 млн т жидких углеводородов", - говорится в сообщении.

Коэффициент восполнения запасов углеводородов составил 107%, запасов газа - 120%.

На динамику запасов в 2021 году положительно повлияли результаты геологоразведочных работ на Геофизическом, Гыданском, Южно-Тамбейском, Уренгойском (Самбургский участок) месторождениях, эксплуатационное бурение на Утреннем, Южно-Тамбейском месторождениях, на Уренгойском (Самбургский, Ево-Яхинский лицензионные участки), Северо-Русском месторождениях и повышение коэффициента извлечения на Юрхаровском месторождении.

По стандартам PRMS запасы углеводородов снизились на 1,2%, до 28,97 млрд баррелей нефтяного эквивалента.