{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Новатэк" нарастил запасы углеводородов в 2021 году на 0,3%

Коэффициент восполнения запасов углеводородов составил 107%, запасов газа - 120%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Новатэк" нарастил запасы углеводородов в 2021 году по стандартам SEC на 0,3%, на конец года они составили 16,409 млрд баррелей нефтяного эквивалента, сообщает компания.

"Доказанные запасы углеводородов компании по стандартам SEC (включая долю в запасах совместных предприятий) составили 16,409 млрд баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), в том числе 2,261 трлн кубометра газа и 189 млн т жидких углеводородов", - говорится в сообщении.

Коэффициент восполнения запасов углеводородов составил 107%, запасов газа - 120%.

На динамику запасов в 2021 году положительно повлияли результаты геологоразведочных работ на Геофизическом, Гыданском, Южно-Тамбейском, Уренгойском (Самбургский участок) месторождениях, эксплуатационное бурение на Утреннем, Южно-Тамбейском месторождениях, на Уренгойском (Самбургский, Ево-Яхинский лицензионные участки), Северо-Русском месторождениях и повышение коэффициента извлечения на Юрхаровском месторождении.

По стандартам PRMS запасы углеводородов снизились на 1,2%, до 28,97 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Нижегородские бизнесмены в 2021 году получили 1,3 млрд рублей областных субсидий
Всего поддержка была оказана 1 834 организациям и самозанятым региона
Читать полностью