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Пандемия COVID-19

Глава Pfizer прогнозирует "научный ренессанс" в фармпромышленности в ближайшие 10 лет

Альберт Бурла заявил, что "пандемия коронавируса ускорила эти преобразования"

РИМ, 18 января. /ТАСС/. Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла считает, что в ближайшее десятилетие в фармацевтической промышленности произойдет бум. Такое мнение он выразил в опубликованном во вторник интервью газете La Repubblica.

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"В ближайшие 10 лет в этой отрасли произойдет бум, обусловленный наукой и демографией, поскольку продолжительность жизни увеличивается и появляются новые заболевания. Наша отрасль переживет научный ренессанс благодаря сочетанию открытий в биологии и мощи технологий. Пандемия коронавируса ускорила эти преобразования", - отметил он.

Затронув вопрос возможной разработки других вакцин из-за появления новых штаммов ковида, гендиректор отметил, что "пока рано говорить о том, потребуется ли более частая ревакцинация или новая вакцина". "Мы рассматриваем множество возможностей, включая вакцину, защищающую от омикрон-штамма и других вариантов. Мы примем решение к марту, оно будет зависеть от результатов наших исследований. Мы сможем начать производство немедленно", - сказал Бурла.

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