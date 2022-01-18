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Инвесторам, заключившим специнвестконтракты в Дагестане, обнулят ставку налога на прибыль

Также для них установят нулевую ставку налога на имущество для вновь вводимых объектов

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Инвесторы, заключившие специальный инвестиционный контракт (СПИК) в Дагестане, получат налоговые льготы - для них будет установлена нулевая ставка налога на прибыль вместо ставки в 17%, а также нулевая ставка налога на имущество для вновь вводимых объектов. Об этом на сессии Народного Собрания Дагестана сообщил врио министра промышленности региона Низам Халилов.

"Минпромторгом Дагестана формируется региональная нормативно-правовая база, предусматривающая меры стимулирования для участников СПИК. Разработан проект закона о внесении изменений в статью 3 закона Республики Дагестан о налоге на имущество организаций и ставке налога на прибыль организаций в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен СПИК, предусматривающий установление следующих налоговых ставок: 0% по налогу на прибыль организаций вместо 17% и 0% по налогу на имущество организаций в отношении вновь вводимых объектов", - сказал Халилов.

Кроме того, по его словам, инвестор, заключивший специальный инвестиционный контракт с объемом инвестиций более 2 млрд рублей, получит статус единственного поставщика, позволяющих государственным и муниципальным заказчикам заключать с ним договор на поставку промышленной продукции без проведения конкурсных процедур.

"В 2021 году уже поступили заявки на заключение специального инвестиционного контракта от ряда промышленных предприятий: "Керамогранит- Дагестан", "Дагестан-Стеклотара", "Махачкалинский завод стекловолокна", - добавил врио министра.

О специальных инвестиционных контрактах

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

СПИК 2.0 - новая модель специнвестконтрактов, по которой увеличивается срок их действия с 10 лет до 20 лет, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, вводятся процедуры конкурсного, публичного отбора. Также исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог составлял 750 млн рублей.

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