Мeta обжаловала назначение оборотного штрафа почти в 2 млрд рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Компания Meta Platforms (прежнее название Facebook) обжаловала назначение оборотного штрафа на сумму более 1,9 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы о назначении компании Meta Platforms оборотного штрафа обжаловано", - сказали в суде. Жалоба будет рассмотрена в Таганском суде Москвы. Дата слушаний пока не назначена.

Ранее суд по аналогичному иску оштрафовал Google на сумму более 7,2 млрд рублей.

Роскомндазор обратился с исками о взыскании оборотного штрафа с Google и Facebook после вынесения неоднократных предупреждений и взыскания через суд штрафов за размещение запрещенной информации. В ведомстве заявили, что рассматривают возможность подачи аналогичного иска к Twitter. Сумму оборотного штрафа по данной статье устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании, при повторном нарушении - до 1/5 от выручки.