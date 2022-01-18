Экспорт "Балтики" за девять месяцев 2021 года вырос на 17%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Экспортные продажи пивоваренной компании "Балтика" (входит в Carlsberg Group) за девять месяцев 2021 года выросли на 17% в физическом выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

При этом "Балтика" не приводит данные по экспорту в абсолютном значении.

"Компания "Балтика" (часть Carlsberg Group), ведущий экспортер российского пива, за первые девять месяцев 2021 года увеличила экспорт своей продукции на 17% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, несмотря на вызванные пандемией ограничения",

Как сообщили в "Агроэкспорте" со ссылкой на старшего директора по экспортным продажам ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Аллу Манякину, наибольший прирост показали поставки в Монголию, Польшу, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Латвию и Киргизию.

"Рост связан с расширением портфеля и качественной работой с партнерами в тех странах, с которыми мы работаем на протяжении долгого времени, а также с заключением контрактов с новыми партнерами и грамотной поддержкой продаж", - сообщила она.

В сообщении также говорится о том, что в 2020 году "Балтика" начала поставки продукции в 10 новых стран, итоги 2021 года компания подведет позднее. В целом производитель работает на рынках более чем 75 стран, в том числе широко представлен на рынках стран СНГ.

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений производитель считает Китай. Для этого рынка компания в прошлом году запустила на заводе "Балтика-Хабаровск" новый формат групповой упаковки продукта, а также начала продажи продукции на онлайн-площадке Tmаll.

В рамках освоения зарубежных рынков "Балтика" также организует локальные производства. Бренды компании сегодня производятся по лицензии в Азербайджане, Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстане, Узбекистане и на Украине.

Пивоваренные заводы компании "Балтика" находятся в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске, Новосибирске. Продукция компании представлена более чем в 75 странах по всему миру.