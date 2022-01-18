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ОГК-2 по итогам 2021 года увеличила выработку электроэнергии на 10,6%

В компании объяснили положительную динамику производственных результатов увеличением востребованности генерирующего оборудования на оптовом рынке электроэнергии и мощности

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Компания ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") по итогам 2021 года увеличила производство электроэнергии в годовом выражении на 10,6%, до 48,9 млрд кВт ч, говорится в пресс-релизе компании.

В ОГК-2 объяснили положительную динамику производственных результатов увеличением востребованности генерирующего оборудования на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

При этом отпуск тепловой энергии в 2021 году сократился на 9,4%, до 5,295 млн Гкал, что связано с увеличением температуры наружного воздуха в отчетный период.

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг" (входит в ГЭХ) (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).

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