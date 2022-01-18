Капитализация Toyota кратковременно вышла на исторический максимум

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Капитализация крупнейшего японского автомобильного концерна Toyota Motor во вторник в ходе торгов на Токийской фондовой бирже вышла на рекордную за всю историю компании отметку выше 40 трлн иен ($349 млрд по текущему курсу). Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгового дня акции компании достигали отметки в 2 475 иен за ценную бумагу ($21,6), что вывело капитализацию корпорации выше 40 трлн иен. К завершению торгов стоимость ценных бумаг Toyota Motor снизилась до 2 423,5 иены ($21,1), из-за чего капитализация концерна вновь опустилась ниже 40 трлн иен - многие инвесторы после резкого подъема начали продавать акции для фиксации прибыли. Однако Toyota по-прежнему остается самой дорогой японской компанией, на втором месте по размеру капитализации находится Sony Group.

По мнению местных аналитиков, последовательный рост акций Toyota Motor связан в первую очередь с планами компании расширить производство электромобилей. В конце прошлого года японский автоконцерн объявил, что к 2030 году планирует представить 30 моделей электромобилей.