Экс-глава "Магнита" и "Пятерочки" возглавит "Русскую рыбопромышленную компанию"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ольга Наумова, ранее возглавлявшая "Пятерочку" и "Магнит", назначена на должность генерального директора "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК). Об этом говорится в сообщении РРПК.

"Ольга Наумова вступает в должность генерального директора РРПК с 18 января 2022 года. Виктор Литвиненко, который ранее занимал эту должность, продолжит работу в компании в качестве члена правления и генерального директора дочерних обществ, отвечая за операционную деятельность РРПК", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, с ноября 2019 года Наумова являлась членом советов директоров РРПК и ООО "Русский краб" в качестве независимого директора, в последнем она сохранит свой пост и после нового назначения, сообщают в РРПК.

"Амбиция РРПК - через пять лет стать крупнейшей и самой эффективной в мире компанией, добывающей дикую белую рыбу. Основные задачи Ольги Наумовой на посту генерального директора РРПК отражают ключевые стратегические приоритеты компании: ввод в эксплуатацию новейшего рыбопромыслового флота, переход к производству продукции с высокой добавленной стоимостью и развитие продаж, повышение эффективности основных функций и рост производительности труда, а также соответствие компании высочайшим мировым стандартам экологического, социального и корпоративного управления (ESG)", - отметил председатель совета директоров РРПК Глеб Франк, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Наумова с 2001 по 2013 год занимала руководящие должности в структурах групп "Северсталь" и НЛМК. С 2013 года в течение пяти лет возглавляла розничную сеть "Пятерочка" (принадлежит Х5 Group), затем руководила розничной сетью "Магнит". С октября 2019 по апрель 2021 года - генеральный директор логистической компании Lorus, заместитель генерального директора ПАО "Соллерс". С мая 2021 по январь 2022 года возглавляла "Восточный союз" - объединение ведущих ретейлеров Дальнего Востока и Сибири.

О компании

"Русская рыбопромышленная компания" - рыбодобывающий бизнес, созданный в 2011 году частными российскими инвесторами с целью консолидации российских рыбодобывающих активов в различных регионах страны. РРПК ведет промысел в Беринговом и Охотском морях. Основные промысловые виды - минтай и тихоокеанская сельдь. Более 80% улова приходится на минтай.​​​​​