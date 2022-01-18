Сергей Шишмарев возглавил "Ростелеком Контакт-центр"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сергей Шишмарев назначен генеральным директором компании "Ростелеком Контакт-центр" (АО "Московский центр новых технологий телекоммуникаций - 100% дочернее общество ПАО "Ростелеком"). Об этом сообщили в пресс-службе "Ростелекома" во вторник.

"Генеральным директором компании "Ростелеком Контакт-центр" (АО "Московский центр новых технологий телекоммуникаций - 100% дочернее общество ПАО "Ростелеком") назначен Сергей Шишмарев. Он сменил на этом посту Елену Дробот, которая продолжит карьеру за пределами компании", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что Сергей Шишмарев присоединился к команде "Ростелекома" в 2015 году в должности директора по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала "Дальний восток". В 2019 году назначен директором по работе с массовым сегментом макрорегиона "Урал". С 2021 года параллельно стал генеральным директором интернет-провайдера "Планета" в Екатеринбурге (дочернее общество "Ростелекома").

"Сергею предстоит вывести "Ростелеком Контакт-центр" на качественно новый уровень эффективности, что немаловажно для сохранения доступной стоимости услуг для наших пользователей. Мы благодарны Елене Дробот за ее многолетнюю работу, особенно в период пандемии COVID-19, когда в интересах государства пришлось в самые короткие сроки развернуть горячие линии поддержки населения и бизнеса, справляясь в том числе с нехваткой персонала из-за действовавших ограничений", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Антона Годовикова.

"Ростелеком Контакт-центр" (юридическое лицо - АО "МЦ НТТ") - 100% дочерняя компания ПАО "Ростелеком". Крупнейший аутсорсинговый контакт-центр в России. На рынке 25 лет, более 15 из которых предоставляет услуги контакт-центра сторонним организациям. В компании работает более 7 тыс. человек на площадках в 22 городах России. Является поставщиком профессиональных решений для контактных центров, таких как "ОмниЧат", платформа для общения с клиентами в digital-каналах, и "Система управления знаниями", база данных для операторов, адаптированная под задачи контактного центра.