Торговая сеть "Верный" ограничила наценку на 245 товаров

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Торговая сеть "Верный" ограничила наценку в пределах 10% на 245 товаров. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сеть универсамов "Верный" ограничила торговую наценку более чем на 200 товаров первой необходимости из базовой продуктовой корзины. К ним относятся хлеб, молочные продукты, макароны, крупы, колбасы, курица, рыба, консервы, растительное и сливочное масло, овощи и фрукты, кондитерские изделия, замороженные товары, бытовая химия и многое другое", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, минимальная цена установлена сразу на 245 популярных товаров. Покупатели смогут приобрести эти товары по закупочной цене или с минимальной наценкой, верхний предел которой будет ограничен 10%. "Все расходы, связанные со сдерживанием цен, ретейлер покроет за свой счет. Это позволит гарантировать покупателям минимально возможную цену на самые важные продукты", - сообщили в компании. Там также подчеркнули, что компания гарантирует постоянное наличие на полках социально значимых товаров. "Они доступны в каждом магазине даже при повышенном спросе", - заверили в "Верном".

Ранее крупные розничные сети X5 Group и "Магнит" предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем на 10% до конца года. В X5 Group планируют, что ограничения наценки коснутся более 20 товарных категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах сети. Однако список конкретных товаров будет определяться ежемесячно. В "Магните" отметили, что наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов. В них включат вермишель, овощи из "борщевого набора", хлеб, молоко, сливочное масло и гречневую крупу.

Торговая сеть "Верный" - федеральная торговая компания, представлена во Владимирской, Калужской, Московской, Тульской, Ярославской, Тверской, Ленинградской, Новгородской, Свердловской областях, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и республике Татарстан. Под брендом "Верный" открыто 1 тыс. 54 магазина, численность сотрудников сети превышает 11 тыс. человек.