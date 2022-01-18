ФАС проводит анализ цен на электроэнергию на оптовом энергорынке летом 2021 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в настоящее время проводит анализ цен на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), которые складывались в июне - августе 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС России проводит факторный анализ динамики цен на РСВ за период июнь - август 2021 года. Завершить анализ планируется до конца I квартала 2022 года", - сообщили в службе.

По данным "Администратора торговой системы" (АТС), в июне - августе 2021 года свободные цены на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) оптового энергорынка выросли на 14,9%. При этом в ходе торгов 8 августа с поставкой на 9 августа цены сложились на максимальных 1 тыс. 754,73 рубля за МВт·ч. В то же время во второй ценовой зоне (Сибирь) за июнь - август стоимость снизилась на 7,1%.