Песков призвал не верить спекуляциям в СМИ на тему санкций Запада против госбанков РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить спекуляциям в СМИ на тему якобы возможных санкций против российских госбанков и ориентироваться на официальные заявления западных стран.

"Давайте не будем основываться на разных спекуляциях в средствах массовой информации, которые зачастую ни на чем не основаны или основаны на каких-то слухах, никоим образом не проверенных и не подтвержденных", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Давайте все-таки ориентироваться на официальные органы тех стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям", - добавил он.

Песков также напомнил, что представители международной межбанковской системы SWIFT ранее говорили о том, что отключение РФ от нее фактически невозможно. "Давайте и это не упускать из виду. Давайте ориентироваться на конкретные высказывания, а не на спекуляции СМИ, коих сейчас имеется в изобилии", - заключил пресс-секретарь.

Как ранее сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, США и ЕС якобы больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. Вместе с тем указывалось, что переговоры между ЕС и США теперь направлены на выработку санкций против крупных российских банков.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.