В Нижегородской области предложили ввести "Честный знак" на продукцию народных промыслов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Нижегородской области, в которой сконцентрировано самое большое в стране количество мест традиционного бытования и более 10 видов промыслов, предложили маркировать продукцию предприятий народных художественных промыслов (НХП) "Честным знаком". Это, по их мнению, позволит сократить объем контрафактной продукции, которую ввозят в Россию в том числе из Китая.

"У нас есть на продуктах "Честный знак". Не надо ли ввести "Честный знак" на продукции народных художественных промыслов? Все затраты будут только на приобретение оборудования, это не космический корабль, может быть, с этой инициативой нам выйти? Все знают Хохломскую роспись, наши матрешки, филигрань, мы все равно клеим этикетку, если на этой этикетке будет штрих код - это очень-очень ограничит недобросовестных производителей. За [подделку] "Честного знака" ответственность уголовная", - сказал во время заседания комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма депутат Игорь Гордеев.

Он отметил, что такая маркировка поможет в том числе работникам таможни отличать настоящий продукт от подделки. "Эта программа федеральная, здесь совсем другая база, это намного шире", - добавил Гордеев.

Инициативу поддержал глава комитета Игорь Норенков. По его словам, производители ранее поднимали вопрос наличия контрафакта, что вредит их имиджу. "Здесь я абсолютно согласен, это очень важная тема - контрафакт. Слышал проблематику, которую ставили предприятия, делающие уникальную продукцию. На имидж предприятий очень сильно влияет", - сказал Норенков.

В свою очередь директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов (НХП) Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что чаще всего подделывают продукцию Павловского завода художественных металлоизделий, а также Хохломскую роспись. "У нас страдает больше всех Павловский завод художественных металлоизделий. Их столовые приборы подделываются, до 50% ввозится из Китая и других стран. Вторая по подделке - это Хохломская роспись, мы это прекрасно видим", - сказал Яковлев.

Ранее в интервью ТАСС Сергей Яковлев сообщил, что в области расположено 27 мест традиционного бытования, 14 видов промыслов, это самый высокий показатель среди регионов Российской Федерации. По данным Министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона, в перечень НХП входят в том числе Казаковская филигрань, ножевой промысел, Семеновская и Хохломская росписи, стеклодувное производство, Балахнинское кружевоплетене и другие.

О маркировке

"Честный знак" - это национальная система маркировки и прослеживания товаров из разных категорий. Маркируется молочная продукция, упакованная вода, одежда (в том числе из меха и кожи), обувь, парфюмерная продукция, табачные изделия, лекарства, фотоаппараты, автопокрышки и шины.

В конце 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году. Такое решение принято для "популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации".