Пассажиропоток "Ямала" в 2021 году вырос на 80%

ТАСС, 18 января. Авиакомпания "Ямал" в прошлом году перевезла 1 млн 260 тыс. пассажиров, что на 80% больше показателя 2020 года. Тем не менее к допандемийному уровню перевозчик еще не вернулся, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ямала" во вторник.

"За прошедшие 12 месяцев авиакомпания перевезла 1 млн 260 тыс. пассажиров, на 80% больше, чем в 2020 году, когда общий пассажиропоток составил 698 тыс. человек. Постепенно "Ямал" восстанавливает авиаперевозки и приближается к показателям доковидного периода, когда за 2019 год было перевезено 1 млн 746 тыс. пассажиров", - сказали в пресс-службе.

Кроме этого, авиакомпания улучшила показатели по регулярным рейсам на 38% в сравнении с 2020 годом, ими воспользовались 800 тыс. пассажиров. На чартерных рейсах было перевезено 450 тыс. человек, что в три раза больше цифры 2020 года. Также авиакомпания открыла новые направления в Симферополь из Надыма и в Сочи из Ноябрьска и Надыма.