Более 130 тыс. москвичей поддержали маркировку QR-кодами строительных объектов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Свыше 130 тыс. интернет-пользователей в проекте "Активный гражданин" поддержали инициативу столичных властей маркировать строящиеся объекты QR-кодами. Всего в опросе приняли участие 198 688 уникальных пользователей, сообщила во вторник пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

"Более 66%, или 131 610 голосующих поддержали идею городских властей маркировать строящиеся объекты QR-кодами. Из них 19 930 человек (10%) отметили, что проект интересный, но подходит не для всех городских объектов. В числе приоритетных объектов для размещения QR-кодов москвичи назвали социальные объекты (27,4%), вторым по популярности ответом стали жилые дома (18,82%), тройку лидеров замыкают объекты дорожной инфраструктуры (11,68%)", - приводятся слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Помимо этого, "Активные граждане" вносили свои предложения в части доступной после сканирования QR-кода информации об объектах. Большинство проголосовавших посчитали важным размещать на "цифровом" щите сроки строительства объекта, его трехмерную модель, а также данные о заказчике и подрядчике.

Использование QR-кодов на строительных площадках стало возможным благодаря развитию единой цифровой платформы градостроительной деятельности, в том числе цифровых паспортов объектов капитального строительства. Это позволило внедрить новый сервис для жителей столицы: теперь они могут получить подробную информацию, какие объекты появятся в их районе и узнавать о ходе работ.