Число броней на курорте Красная Поляна выросло почти в три раза по программе кешбэка

СОЧИ, 18 января. /ТАСС/. Число забронированных ночей на курорте Красная Поляна по программе кешбэка в 2021 году выросло почти в три раза - с 3 000 до 8 600. Об этом сообщили в пресс-службе курорта во вторник.

"В рамках акции в 2020 году гости забронировали в наших отелях почти 3 000 ночей, в 2021 - более 8 600. Общая сумма привлеченных по акции денежных средств - 120 млн рублей", - говорится в сообщении.

В программу кешбэка вошли, в том числе специальные предложения курорта. А сумму возврата гости могут потратить на билеты на развлечения.

Новый этап программы в России стартовал 18 января, он продлится до 12 апреля. По условиям программы, тур по России должен быть оплачен картой "Мир", сумма возврата составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. В новом этапе программы участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов и 3 329 средств размещения.

Программа кешбэка за туры по России была впервые запущена Ростуризмом в 2020 году. По оценкам экспертов, эта мера помогла восстановлению внутреннего туризма в условиях пандемии и позволила поддержать как туристов, так и представителей бизнеса. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд рублей.