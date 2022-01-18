Около 200 млн рублей направят в 2022 году на ремонтные работы в новосибирском метро

НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. Почти 200 млн рублей направят на ремонт путей и подвижного состава в единственном за Уралом Новосибирском метрополитене, где по итогам 2020 года из-за снижения пассажиропотока более чем на 30% сократили ремонтную программу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом число перевезенных в новосибирском метро пассажиров снизилось на 32% из-за введения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. По итогам года руководством метрополитена была сокращена программа по капитальному и текущему ремонту, включая починку вагонов, эскалаторов, линий сетей освещения и путей.

"В 2022 году в Новосибирском метрополитене запланированы ремонтные работы в объеме 193,5 млн рублей, из них 68 млн рублей - на ремонт подвижного состава и 21,5 млн рублей - на ремонт путей", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в мэрии, актуальным остается также вопрос внедрения в подземке интеллектуальной системы видеонаблюдения с функциями идентификации, распознавания и видеомониторинга станций метрополитена. О планах по внедрению такой системы рассказывал в декабре начальник новосибирского метро Аркадий Чмыхайло. Согласно распоряжению правительства РФ, на эти цели должно быть направлено 248 млн рублей, однако из-за отсутствия средств проект так и не был реализован.

Ранее Чмыхайло сообщал, что руководство метрополитена рассчитывает в будущем отказаться от закупки рентгеновских рамок для досмотра пассажиров из-за нерентабельности, поскольку при большой стоимости установок удается проверить небольшое количество людей. Он добавил, что стоимость проезда в новосибирской подземке самая низкая в России.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них "Золотая Нива" была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. С 2019 года строится новая станция - "Спортивная", сдача которой приурочена к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. По итогам 2021 года пассажиропоток Новосибирского метрополитена вырос на 29% по сравнению с 2020 годом - до 75 млн человек.