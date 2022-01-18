Около половины глобальных инвестиций в кибертехнологии приходится на Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Порядка половины глобального объема инвестиций в кибертехнологическую отрасль приходится в последние годы на Израиль. Такое мнение выразил во вторник глава израильского кабмина Нафтали Беннет в ходе онлайн-дискуссии "Давосская повестка дня".

"По моему мнению, примерно половина или порядка половины мирового объема инвестиций в киберкомпании за последние несколько лет было [инвестировано] в Израиле. Таким образом, Израиль стал мировым центром кибербезопасности, и я вижу в этом огромный потенциал, которым мы намерены воспользоваться", - заявил Беннет.