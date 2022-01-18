{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около половины глобальных инвестиций в кибертехнологии приходится на Израиль

Глава израильского кабмина Нафтали Беннет заявил, что "Израиль стал мировым центром кибербезопасности"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Порядка половины глобального объема инвестиций в кибертехнологическую отрасль приходится в последние годы на Израиль. Такое мнение выразил во вторник глава израильского кабмина Нафтали Беннет в ходе онлайн-дискуссии "Давосская повестка дня".

"По моему мнению, примерно половина или порядка половины мирового объема инвестиций в киберкомпании за последние несколько лет было [инвестировано] в Израиле. Таким образом, Израиль стал мировым центром кибербезопасности, и я вижу в этом огромный потенциал, которым мы намерены воспользоваться", - заявил Беннет.

Теги
ИзраильБеннет, Нафтали
Uzbekistan Airways с 30 января увеличит число прямых рейсов из Узбекистана в Россию
В конце 2021 года администрация авиакомпании сообщила, что с января 2022 года наряду с классической (бизнес- и эконом-класс) планирует ввести компоновку "полный эконом-класс" на самолетах Airbus A320
Читать полностью