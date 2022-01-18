Кирпич в России подорожал почти на 38% за год

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Цены на кирпич в России на фоне общего удорожания стройматериалов выросли почти на 38% по итогам 2021 года, сообщили во вторник ТАСС в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ).

"Национальное объединение строителей отмечает, что за 2021 год средний рост цен на кирпич составил 37,68%", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, по данным объединения, которое официально участвует в мониторинге цен строительных ресурсов, битумный кровельный материал за год подорожал на 30%, раствор - на 17%, бетон - на 16%.

Согласно данным Росстата, в целом стоимость строительных материалов в России за 2021 год выросла на 24%. В декабре цены в среднем выросли на 0,2%, в том числе на красный кирпич и ламинат - на 1,9%, оконное стекло - на 1,2%, рубероид - на 0,8%. В декабре подешевели: древесностружечные плиты, ориентированно-стружечные - на 1,4%, обрезные доски - на 0,1%.

Резкий рост цен на стройматериалы в России начался в конце 2020 года с удорожания металла, а позже и других строительных ресурсов. Для решения этой проблемы было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. Кроме того, в августе 2021 года правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов. С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России были введены заградительные пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Вместе с этим ФАС возбудила дела против нескольких производителей и поставщиков металлопроката.